Новое отделение врачей общей практики открылось в Приморском районе Петербурга

В отделении будет работать кабинет УЗИ Фото: Пресс-служба Смольного

Новое отделение врачей общей практики появилось в Приморском районе 22 ноября. Оно расположено на улице Полевая Сабировская и относится в городской поликлинике № 98. Благодаря появлению отделения планируется повысить качество оказания первичной медпомощи в районе, где много новостроек.

- Город уделяет много внимания развитию социальной инфраструктуры новостроек. Подобные объекты приближают медицинскую помощь к населению. Перед медиками стоят важные задачи. В первую очередь, это увеличение продолжительности жизни петербуржцев и снижение смертности, - заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

В новом отделении медицинскую помощь смогут получить десять тысяч человек. Там будут работать не только терапевты, но и кардиологи, неврологи, эндокринологи, гастроэнтерологи. В отделении есть кабинет УЗИ и дневной стационар.