Погода в Санкт-Петербурге на 23 ноября 2022: Снег и легкий мороз

Погода в Санкт-Петербурге на 23 ноября 2022 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург остается на северо-западной периферии циклона. А это значит, что погода в городе будет мягкой, но все еще морозной. 23 ноября 2022 года в Северной столице пройдет небольшой снег, а температура воздуха не опустится ниже минус 3 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица продолжит ощущать влияние периферии циклона, кружащего в центре Европейской России. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег, - рассказал синоптик.

Днем в городе до минус 1-3 градусов, по Ленинградской области может быть немного похолоднее от 1 до 6 градусов мороза. Ветер все еще сохраняется восточного направления 3-8 метров в секунду.

В четверг преимущественно без осадков и на пару градусов холоднее.