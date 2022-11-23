Уровень зарплат вырос в Петербурге после начала частичной мобилизации

Как изменились зарплаты петербуржцев после начала частичной мобилизации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с начала частичной мобилизации во многих сферах вырос уровень заработной платы. Об этом 23 ноября 2022 года сообщает сервис hh.ru. Аналитики отмечают, что за последние пару месяцев работодатели стали повышать предлагаемую зарплату для новых соискателей.

- Петербургские работодатели после объявления мобилизации сильнее всего увеличили предлагаемую зарплату для соискателей из сферы «Безопасность и охрана» на 4 процента, рост на 2 000 рублей за месяц, а также в сфере «Наука и образование» рост на 1 800 рублей, - говорится в исследовании.

Также на 2 процента выросли зарплаты для административного персонала, юристов, банковских служащих и финансистов, в сфере добычи сырья и в транспортном секторе.

Зато в сфере страхования произошло падение зарплат на 4 процента.