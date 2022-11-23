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НовостиОбщество23 ноября 2022 6:59

Значительная нехватка педиатров наблюдается в Петербурге

В среднем специалистам платят по 64 тысячи рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге педиатрам за работу предлагают 64 000 рублей

В Петербурге педиатрам за работу предлагают 64 000 рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдается значительная нехватка педиатров. Об этом 23 ноября 2022 года сообщает сервис hh.ru. Аналитики отмечают, что сейчас на одну вакансию детского врача приходится всего 1,6 резюме. В то время, как нормой считается 5-6 кандидатов на одно место.

- В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными, - отмечают специалисты.

Что касается зарплаты, то в среднем в Петербурге врачам-педиатрам предлагают 64,5 тысячи рублей. Хотя сами медики рассчитывают в среднем на 70 тысяч рублей. 67 процентах вакансий педиатров подходят врачам без опыта работы, в 22 процентах требуется опыт от одного года, в остальных случаях – от трех лет.