Женщину с крупной партией наркотиков задержали на Ладожском вокзале Петербурга

Женщину с крупной партией наркотиков задеражли на Ладожском вокзале Петербурга / Фото: МВД на транспорте

На Ладожском вокзале Санкт-Петербурга задержали женщину с крупной партией наркотиков. Ее заметили у рельсов, когда она доставала из-под железнодорожных путей закладку. Об этом 23 ноября 2022 года сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.

- Во время патрулирования прилегающей территории сотрудники обеспечения охраны общественного порядка транспортной полиции заметили женщину, которая доставала небольшой пакетик из-под железнодорожных путей, - рассказали в полиции.

Женщину задержали. Ею оказалась 29-летняя жительница Кемеровской области. Во время досмотра у нее обнаружили пакет серого цвета, в котором находилось неизвестное вещество. Порошок отправили на экспертизу. Заключение подтвердило, что в пакете было около 20 граммов запрещенного синтетического наркотика.

Выяснено, что она планировала расфасовать запрещенное вещество и сбыть мелкими партиями через закладки в Петербурге. Возбуждено уголовное дело.