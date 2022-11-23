Пожарные машины заметили у Казанского собора в центре Петербурга

Учения МЧС у Казанского собора взволновали петербуржцев. Фото: vk.com/spb_today

Скопление пожарных машин у Казанского собора напугало жителей Петербурга. А особенно горожан удивило, что спасатели раздвинули лестницы, и по ним полезли на крышу, ближе куполу храма.

- Много спецслужб у Казанского собора. Поднимают лестницы к колокольне и перекрывают улицу, - писали обеспокоенные горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи соцсетей гадали, что же произошло: пожар, или кто-то застрял наверху и теперь боится спуститься вниз.

Но все оказалось гораздо прозаичнее.

- По Казанскому собору: это - учения, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.