Зоозащитники обеспокоились сокращением популяции редкой балтийской нерпы в Финском заливе Петербурга

Зоозащитники сообщили о сокращениеи популяции редкой балтийской нерпы в Финском заливе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты из петербургского Фонда друзей балтийской нерпы сообщили, что обеспокоены сокращением популяции редкой балтийской нервы в Финском заливе. Зоозащитники в течение осени выезжают к местам отдыха животных, чтобы посчитать количество особей, проверить, нет ли у них травм, а также, настолько те упитаны. Об этом 23 ноября 2022 года рассказали в "Водоканале".

- Ситуация с животными пока стабильна и напоминает предыдущие годы наблюдений. Тревогу вызывает снизившееся количество редкой балтийской нерпы в местах ее осеннего нагула. В предыдущие сезоны на отдыхе насчитывалось 20-25 животных, в этом году на тех же самых камнях численность нерпы не превышала 16 особей, – рассказал основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

Специалисты продолжают работать и наблюдать за популяцией этих млекопитающих. Отметим, что и балтийский серый тюлень, и балтийская и ладожская кольчатая нерпы внесены в Красную книгу России. В Финском заливе сейчас осталось всего 100 балтийских нерп и около 1 тысячи тюленей.