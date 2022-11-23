Второй вестибюль станции метро «Московская» откроется после капремонта 25 декабря

Второй вестибюль "Московской" откроют 25 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй вестибюль станции метро «Московская» должны открыть после капремонта уже 25 декабря. Такая дата стоит в контракте на проведение работ. И нет основания предполагать иное. Тем более, что ремонт идет по плану.

- Пока приказа нет, но сроки были определены изначально и нет основания для их изменения, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Напомним, что выход на Алтайскую улицу и в сторону остановки транспорта, идущего в аэропорт «Пулково», был закрыт с 6 февраля. Вход в подземку осуществлялся через вестибюль №1, со стороны улиц Типанова и Авиационной.

Одновременно с началом ремонта начали действовать утренние и вечерние ограничения на вход в метро «Московская».

В ходе ремонта специалисты заменили входные двери, систему вентиляции, гидроизоляцию вестибюля, переложили полы, обновили кассовую зону и поменяли эскалаторы.