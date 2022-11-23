Фонд имущества Петербурга выставил на торги участок земли Роскосмоса в Ленобласти

Участок Роскосмоса выставлен на торги. Фото: Фонд имущества Петербурга

Фонд имущества Петербурга выставил на торги непрофильный актив Роскосмоса, расположенный в Выборгском районе Ленинградской области. Участок, площадь которого составляет 6,7 гектаров, предназначен для организации отдыха, туризма, спортивных занятий.

- На расстоянии в пять километров около этого участка находится Гладышевский заказник – это особо охраняемая природная территория регионального значения. Радом также лес, озера и реки, - говорится в сообщении пресс-службы Фонда имущества.

Недалеко от выставленного на торги участка расположена автодорога «Молодежное-Черкасово». До центра Петербурга по ней можно добраться быстро: не более, чем за час.

Торги будут проведены 23 декабря этого года в формате аукциона, а заявки для участия принимаются до 21 декабря. Начальная цена составляет 20 миллионов 300 тысяч рублей.