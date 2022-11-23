97 петербургских пар сыграли свадьбу в зеркальную дату 22.11.22

Красивая зеркальная дата привлекла в ЗАГСы только 97 пар. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прошедший вторник не стал ажиотажным днем в ЗАГСах Петербурга несмотря на красивую «зеркальную» дату 22.11.22. То ли не все горожане поверили в магию цифр, то ли женихи с невестами предпочитают пятницы и выходные для женитьбы, но во дворцах и отделах бракосочетаний было зарегистрировано меньше сотни пар.

- 22 ноября 2022 года зарегистрировали свои отношения 97 петербургских пар, - пишет издание «Петербургский дневник» со ссылкой на данные городского Комитета по делам ЗАГС.

Если поделить это число на количество районов Северной столицы – 18, то получится по пять с небольшим пар на ЗАГС. Другими словами, обычный день.

В следующем году «волшебных» дат для бракосочетания не намечается, но запись на летние месяцы уже открыта. В теплое время года в городе на Неве всегда наблюдается свадебный бум.