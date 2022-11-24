Пожарного из Ленобласти задержали по подозрению в педофилии

Пожарного из Ленобласти заподозрили в педофилии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области пожарного заподозрили в педофилии. Информация о непозволительной переписке 37-летнего жителя города Волосово, который работает водителем пожарной машины, с 10-летней девочкой дошла до Следственного комитета, который сразу же организовал проверку. Об этом 24 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 37-летний мужчина в августе 2022 года в одной из социальных сетей вел непристойную переписку сексуального характера с 10-летней девочкой, - рассказал источник.

Знал ли эту девочку мужчина лично, не сообщается. Следственный комитет провел проверку, после чего возбудил уголовное дело по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.

Мужчину задержали 23 ноября. Известно, что на допросе он дал признательные показания. Расследование продолжается.