Замглавы петербургского НИИ вакцин и сывороток арестовали по делу о взятке в 30 млн рублей

Замдиректора НИИ отправили под арест по делу о закупке яиц. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Замглавы НИИ вакцин и сывороток арестовали по делу о миллионной взятке . Октябрьский райсуд Петербурга отправил в СИЗО до 21 января заместителя директора по экономике и финансам научного института. По версии следствия, мужчина получил 30 миллионов рублей на заключении контракта на поставку куриных яиц для лабораторных опытов.

- В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый, с 29.11.2018 по 11.06.2020, незаконно получил денежные средства за победу коммерческой фирмы в тендере на сумму 150 миллионов рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним что предварительно суммой контракта называли 227 миллионов.

23 ноября подозреваемый был задержан, на его рабочем месте оперативники экономической полиции и ФСБ провели обыск. Обвинение ученому не предъявлялось. Сам он вину не признает. Уголовная статья предполагает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.