Вандалы разрисовали поезд в метро Петербурга

Хулиганы разрисовали поезд в петербургском метро Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге любители граффити каким-то образом проникли в метро и разрисовали поезд. Рисунки на вагонах состава были обнаружены рано утром 24 ноября 2022 года на станции фиолетовой ветке "Комендантский проспект". Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Граффити на вагонах состава были обнаружены 24 ноября в 5:56 утра на станции "Комендантский проспект", - рассказал источник.

Как именно граффитистам удалось это сделать, спуститься в метро и оставить рисунки на поезде, пока что неизвестно. Это теперь предстоит выяснить сотрудникам полиции, которые уже организовали проверку.

"Художественный" поезд был снят с линии. Сейчас его направили в депо "Южное", которое находится на Софийской улице, чтобы отмыть рисунки и привести в порядок. Отмечается, что смысловой нагрузки художество на вагонах не имело.