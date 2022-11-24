МЧС предупреждает о гололеде на дорогах в Петербурге 25 ноября

МЧС предупреждает о гололеде. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Региональное управление МЧС предупреждает о гололеде в Петербурге. Скользко на дорогах будет и ночью и днем, так как температура останется морозной. Если верить прогнозу, то термометры покажут до -7 градусов, что заметно ниже нормы.

- Главное управление МЧС предупреждает: по информации гидрометцентра 25 ноября в Санкт-Петербурге на дорогах местами ожидается гололедица, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

В первую очередь обращение направлено к водителям, которые еще не успели привыкнуть к зимнему стилю вождения. В первые дни заморозков в городе и области резко выросло количество ДТП, связанных с превышением скорости и увеличением тормозного пути на обледенелой дороге.

Тем автомобилистам, которые не успели сменить резину на зимнюю, стоит срочно заняться «переобувкой» машины. На носу декабрь и возвращения лета точно не будет. В ближайшие полгода.