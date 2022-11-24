Забег Дедов Морозов на Дворцовой площади Петербурга состоится 24 декабря

Забег Дедов Морозов на Дворцовой площади пройдет 24 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за неделю до Нового года состоится традиционный забег Дедов Морозов. 24 декабря 2022 года сотни волшебников соберутся на Дворцовой площади, чтобы принести радость людям, повеселиться, зарядиться бодростью и ощущением праздника. В этом году состоится уже шестой подряд забег. Об этом рассказали организаторы.

- Международное событие, которое проходит в центре Северной столицы России, объединяет жителей и гостей города всех возрастов и не требует физической подготовки. Одевая костюм Деда Мороза, все участники преображаются и превращаются в помощников главного Деда Мороза Страны, перестают смотреть на волшебство Нового года из зрительного зала, а становятся его воплощением, - рассказали организаторы забега.

Волшебный маршрут всего 2,5 километра. Старт и финиш проходят на Дворцовой площади. Напомним, что участие в забеге платное. Обычный входной билет при наличии костюма - 350 рублей, в билет за 650 рублей входит костюм Деда Мороза в подарок, а за 950 рублей участник получит не только костюм, но и фирменную фоторамку.