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НовостиОбщество24 ноября 2022 10:43

102 новых автомобиля скорой помощи получит Петербург до конца года

Первые шесть машин уже поступили в город
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Новые машины скорой помощи придут в Петербург.

Новые машины скорой помощи придут в Петербург.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новая партия из 102 машин скорой помощи поступит в Петербург до конца нынешнего года. Городская станция скорой медицинской помощи и поликлиники получат 34 и 68 микроавтобусов «Форд» российской сборки соответственно.

- Уже поступили шесть автомобилей. Еще 96 по условиям контракта будут доставлены в город до 14 декабря. Все машины приобретены за счет средств городского бюджета, - сообщает пресс-служба Смольного.

Автомобили придут в разной комплектации в зависимости от задач и различной расцветке. Часть белые - обычные скорые, другие желтые - реанимобили. Все микроавтобусы произведены и оборудованы в России.

На данный момент в службе скорой помощи Петербурга работают 1500 врачей, 3500 фельдшеров, медсестер, диспетчеров и 2500 водителей. Каждый день по вызовам выезжает более 500 бригад.