Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 ноября 2022 10:50

Полиция задержала парня, избившего охранника магазина в Петербурге

Известно, что нападавший ранее уже был судим
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полиция задержала парня, избившего охранника магазина на севере Петербурга

Полиция задержала парня, избившего охранника магазина на севере Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала парня, который избил охранника магазина. 19-летнего агрессора нашли 23 ноября 2022 года. Еще в начале октября молодой человек напал на сотрудника магазина, избив его так, что последнему потребовалась медицинская помощь в больнице. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В период с 4 до 5 часов утра 9 октября 2022 года 19-летний парень, находясь напротив одного сетевого магазина на Богатырском проспекте, в результате внезапного конфликта, напал и избил 22-летнего охранника, который в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован, - рассказали в полиции.

Тогда по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В ходе розыска 23 ноября у дома 34 по улице Оптиков полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый 19-летний местный житель. Сейчас он под стражей.