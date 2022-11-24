Полиция задержала парня, избившего охранника магазина в Петербурге

Полиция задержала парня, избившего охранника магазина на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала парня, который избил охранника магазина. 19-летнего агрессора нашли 23 ноября 2022 года. Еще в начале октября молодой человек напал на сотрудника магазина, избив его так, что последнему потребовалась медицинская помощь в больнице. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В период с 4 до 5 часов утра 9 октября 2022 года 19-летний парень, находясь напротив одного сетевого магазина на Богатырском проспекте, в результате внезапного конфликта, напал и избил 22-летнего охранника, который в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован, - рассказали в полиции.

Тогда по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В ходе розыска 23 ноября у дома 34 по улице Оптиков полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый 19-летний местный житель. Сейчас он под стражей.