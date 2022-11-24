Петербуржец отсудил у управляющей компании более 100 тысяч рублей за падение глыбы льда на его автомобиль

Мужчина отсудил у управляющей компании в центре Петербурга деньги за падение глыбы льда на его автомобиль Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина отсудил у управляющей компании более 100 тысяч рублей за падение глыбы льда на его автомобиль. Заседание по иску горожанина к ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района» состоялось 24 ноября 2022 года в Куйбышевском районном суде. Известно, что представители УК в суд не явились.

- Мужчина рассказал суду, что 25 февраля 2021 года в крыши дома 8 по улице Марата обрушился лед, который упал прямо на его автомобиль "Мерседес", чем серьезно его побил. Истец потребовал взыскать с УК 118,9 тысяч рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что мужчина живет в указанном доме, где исправно платит за коммунальные услуги. В тот момент, когда произошло ЧП, во дворе не было никаких сигнальных лент или предупреждений о возможном падении наледи.

В итоге суд не только удовлетворил требования петербуржца, но и оштрафовал УК на 59,5 тысяч рублей.