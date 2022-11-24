Семак заявил о принципиальном настрое «Зенита» на победу в матче со «Спартаком»

Семак настраивает "Зенит" на победу в матче со "Спартаком". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургскому «Зениту» осталось провести в нынешнем году самую последнюю игру. Этим матчем станет кубковая встреча с самым принципиальным соперником. 27 ноября в город на Неве пожалует московский «Спартак». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак уже заявил о серьезном настрое своей команды на победу.

— Расклад у нас один — нужна только победа. Футболисты это прекрасно понимают. Должны сделать то, что мы хотим, для этого нужно приложить все усилия. Понимаем, что будет непросто,- заявил на пресс-конференции Семак, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Наставник сине-бело-голубых, что на игре со «Спартаком» в Петербурге соберется полный стадион.

Из потерь - Одоевский и Ловрен, которые точно не сыграют. Остальные футболисты будут готовиться к матчу. Капитанскую повязку скорее всего наденет Дуглас Сантос.

- Мотивация на «Спартак» очень сильная. Это заключительная игра года. Очень хочется уйти на каникулы с хорошим результатом, - отметил защитник петербуржцев.

Напомним, что группе «В» Кубка России по футболу после пяти туров «Спартак» имеет 12 очков, «Крылья Советов» и «Зенит» - по девять. «Факел» проиграл все встречи и баллов не набрал.