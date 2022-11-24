Лучшим студентам вузов Петербурга вручили правительственные награды

Лучшим студентам петербургских вузов вручены награды правительства города Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 24 ноября 2022 года состоялось награждение лучших студентов вузов города. Церемония прошла в Точке кипения "ПромТехДизайн". Победителями и лауреатами конкурса "Студент года – 2022" стали 36 молодых людей 23 вузов Северной столицы. Об этом рассказали в Смольном.

- Сегодня мы вручаем заслуженные награды 12 победителям и 24 лауреатам конкурса, которые достигли значительных результатов в самых разных сферах студенческой жизни и способствовали реализации важных для города инициатив. Мы гордимся вашими успехами и рассчитываем, что эта победа станет стимулом для покорения вами новых профессиональных и творческих высот, - подчеркнул вице-губернатор города Владимир Княгинин.

Чиновник отметил, что очень важно поддерживать молодые таланты, раскрывать потенциал на благо развития города.

Участие в конкурсе принимают студенты всех петербургских вузов. В этом году было подано 156 заявок.