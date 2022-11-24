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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 11:50

Жители домов на юге Петербурга остались без тепла из-за коммунальной аварии

ЧП произошло на Краснопутиловской улице
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На Краснопутиловской улице прорвало трубу с горячей водой.

На Краснопутиловской улице прорвало трубу с горячей водой.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Кировского района Петербурга пожаловались на похолодавшие батареи и отсутствие горячей воды. Причиной стала коммунальная авария, произошедшая утром 24 ноября на Краснопутиловской улице.

- Специалисты производят работы по устранению технологического нарушения по адресу: Краснопутиловская, 15.Принято решение о замене ненадежного участка трубопровода, - сообщает пресс-служба «Теплосети».

Поскольку работы оказались масштабными, закончить из планируют только к завтрашнему утру. А чтобы петербуржцы не замерзли в квартирах холодной ночью, управляющим компаниям даны указания перевести теплоснабжение домов на резервную схему.

Одновременно с этим горожан предупреждают об опасности, которую влекут прорывы труб. Если на поверхности земли виднеется парение или вытекание воды, подходить к этому месту ни в коем случае нельзя.