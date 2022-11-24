Глава СК Бастрыкин поручил проверить нарушение прав инвалида-колясочника в Петербурге

Бастрыкин поручил проверить нарушение прав инвалида-колясочника в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку нарушений прав инвалида-колясочника из Санкт-Петербурга. Ранее он уже обращался к комитету Северной столицы с просьбой предоставить доклад о проблеме, однако его поручение не было выполнено. Об этом 24 ноября 2022 года рассказали в пресс-службе Следственного комитета страны.

- В аккаунте одной из социальных сетей опубликован комментарий матери инвалида-колясочника, который с трудом по необходимости выезжает из своего жилья из-за отсутствия условий на придомовой территории. Женщина критикует работу ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, которое по указанным в ее заявлении доводам не стало проводить проверку, - рассказали в комитете.

Так как доклад Бастрыкин все еще не получил, проблема не исправлена, а инвалид так и страдает, глава СК потребовал срочно провести проверку, а саму ситуацию поставил на контроль в центральном аппарате.