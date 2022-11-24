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НовостиОбщество24 ноября 2022 12:43

Магнитные бури ожидаются в Петербурге 25 и 26 ноября

Вспышки на Солнце могут сказаться на самочувствии горожан
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Магнитные бури ударят по самочувствию петербуржцев 25 и 26 ноября

Магнитные бури ударят по самочувствию петербуржцев 25 и 26 ноября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В последние дни осени в Санкт-Петербурге может быть неспокойная погода. Особенно это касается геомагнитной активности из-за ожидаемых вспышек на Солнце. Жители Северной столицы 25 и 26 ноября 2022 года могут почувствовать недомогание или головные боли. Об этом сообщает "Мойка78".

- Возмущения пройдут в геомагнитной сфере Земли из-за вспышек на Солнце. Согласно данным астрономов магнитные бури будут бить по самочувствию петербуржцев 25 и 26 ноября. Мощность вспышек может достигать 4 баллов, - пишет издание.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, пик магнитных бурь ожидается днем в пятницу и ранним утром в субботу. В целом, магнитная буря в 4 балла не сильно влияет на работу техники, но что касается здоровья, то у кого-то может поболеть голова, поэтому за здоровьем лучше последить.