На ремонт подъездных дорог к садоводствам Петербурга и Ленобласти потратят более 1 млрд рублей

На ремонт подъездных дорог к садоводствам Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет направлено более 1 миллиарда рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Санкт-Петербурга выделят более 1 миллиарда рублей на ремонт подъездных дорог к садоводствам, расположенным на территории города и в Ленинградской области. Об этом 24 ноября 2022 года заявил вице-губернатор Северной столицы Станислав Казарин.

- Мы провели инвентаризацию автомобильных дорог. Было выявлено 390 подъездных дорог к садоводствам, 145 из которых — с неопределенным хозяйствующим субъектом. Вместе с правительством Ленинградской области мы предпринимаем все необходимые действия по переводу таких объектов в муниципальную собственность для дальнейшего ремонта, - рассказал чиновник.

80 процентов средств на ремонт дорог выделит Петербург, остальные деньги - Ленобласть. Проект очень важен, так как дороги обеспечивают подъезд к более чем 86 тысячам садовых земельных участков в Ленобласти. Кроме того, в садоводствах Петербурга проживают порядка 50 тысяч горожан.

По плану проект должен быть реализован к концу 2025 года.