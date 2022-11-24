500 новых фонарей появились на Пулковском шоссе Петербурга

Пулковское шоссе осветили 490 фонарей нового поколения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Пулковском шоссе Санкт-Петербурга завершилась модернизация уличного освещения. На участке от дома №53 до дома №109 вместо натриевых ламп установлены новые светодиодные фонари. Всего на уже существующих опорах разместили 490 светильников. Об этом 24 ноября 2022 года рассказали в Смольном.

- Поэтапная замена устаревших ламп на фонари нового поколения позволяет добиться равномерного освещения всех элементов городской среды - магистралей с интенсивным движением, улиц и переулков, внутриквартальных территорий, парков и скверов, - сказал губернатор Александр Беглов.

Благодаря новому освещению на Пулковском шоссе улучшилась видимость дороги, разметки и указателей, что сделало трассу более безопасной.

Дальнейшие работы по замене натриевых светильников на светодиодные на Пулковском шоссе планируется продолжить в 2023 году. Специалистам предстоит заменить еще более 900 натриевых фонарей.