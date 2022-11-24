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НовостиОбщество24 ноября 2022 13:28

500 новых фонарей появились на Пулковском шоссе Петербурга

Они размещены на существующих опорах освещения
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пулковское шоссе осветили 490 фонарей нового поколения

Пулковское шоссе осветили 490 фонарей нового поколения

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Пулковском шоссе Санкт-Петербурга завершилась модернизация уличного освещения. На участке от дома №53 до дома №109 вместо натриевых ламп установлены новые светодиодные фонари. Всего на уже существующих опорах разместили 490 светильников. Об этом 24 ноября 2022 года рассказали в Смольном.

- Поэтапная замена устаревших ламп на фонари нового поколения позволяет добиться равномерного освещения всех элементов городской среды - магистралей с интенсивным движением, улиц и переулков, внутриквартальных территорий, парков и скверов, - сказал губернатор Александр Беглов.

Благодаря новому освещению на Пулковском шоссе улучшилась видимость дороги, разметки и указателей, что сделало трассу более безопасной.

Дальнейшие работы по замене натриевых светильников на светодиодные на Пулковском шоссе планируется продолжить в 2023 году. Специалистам предстоит заменить еще более 900 натриевых фонарей.