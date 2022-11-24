СК проверит сообщения о сносе памятника погибшим в войну работникам совхоза «Ручьи» в Петербурге

СК проведет проверку по сообщениям жителей о сносе памятника героям войны в Ручьях. Фото: vk.com/eugeniyrn

Глава Следственного комитета России поручил начать проверку из-за обращений жителей Красногвардейского района. С их слов, на Пискаревском проспекте был снесен памятник защитникам Отечества - сотрудникам совхоза «Ручьи», погибшим в годы войны.

- В обращении жители Петербурга сообщают о якобы противоправных действиях должностных лиц по сносу памятника героям совхоза Ручьи, для последующей постройки на этом месте нового жилого комплекса, - сообщает пресс-служба Следкома.

При этом еще в августе нынешнего года глава Красногвардейского района Евгений Разумишин писал, что власти достигли соглашения с застройщиком о том, что никакого переноса не будет.

- Летом обсуждался возможный памятника «Вечная память рабочим совхоза «Ручьи», погибшим в боях за Родину 1941-1945 гг.» на Пискаревском проспекте. Вместе с застройщиком приняли решение не переносить мемориал в другое место и сохранить его в нынешнем виде, - писал на своей странице ВКонтакте чиновник.

Он также заверил, что стройкомпания за свой счет благоустроит территорию у памятника.