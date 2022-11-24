Сотрудницу УК из Великого Новгорода будут судить за падение 20-килограммовой снежной глыбы на мать с коляской

Сотрудницу УК осудят за падение 20-килограммовой снежной глыбы на мать с коляской. Фото: vk.com/region53

СК закончил расследование громкого уголовного дела о падении снежной глыбы с крыши дома на мать с коляской на Октябрьской улице в Великом Новгороде. Напомним, все произошло днем 8 февраля. Женщина с коляской остановилась возле дома №26, и в какой-то момент на нее свалился снег с крыши. Вес глыбы составил около 20 килограммов, как установили следователи. На скамье подсудимых окажется сотрудница управляющей компании.

- Следователи установили, что мастер УК, отвечающая за эксплуатацию и обслуживание общего имущества жилого дома, не обеспечила надлежащую уборку. Из-за этого на крыше скопилась масса снега весом более 20 килограммов. В результате падения глыбы мать и ребенок получили травмы, коляска опрокинулась, - рассказывают в пресс-службе СУ СК РФ по Новгородской области.

Добавим, что уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. По первой части статьи 238 УК РФ сотруднице управляющей компании грозит в худшем случае до двух лет лишения свободы.