Мужчина избил лошадь на Невском проспекте

Наездник побил свою лошадь на перекрестке Невского и Садовой. Фото: кадр с видео: Taxi Crew / YouTube

Мужчина побил свою лошадь на Невском проспекте. Жестокого всадника сняла камера уличного наблюдения, установленная у подземного перехода на перекрестке с Садовой улицей. На записи видно, как около трех часов ночи два наездника на лошадях едут по Невскому проспекту. В один момент животное начинает упрямиться, высекая подковами искры. Тогда наездник начинает дергать уздечку и бить лошадь по голове.

- Стой! Стой, зараза! Ты меня бесишь! А ну пошла вперед! - кричит мужчина.

Второй наездник никак не вмешивается в конфликт, просто отодвинувшись в сторону. После этого побитое животное увозит всадника из зоны охвата камеры видеонаблюдения. Чем закончилась история, остается неизвестным.