«Ниссан» сбил и увез на себе светофорный столб на Камской улице в Петербурге

"Ниссан" увез на крыше сбитый столб со светофором. Фото: vk.com/spb_today

Яко конь по полю несся по тротуару на Камской улице темный «Ниссан Сентра». Автомобиль расшвырял в разные стороны припаркованные электросамокаты. А на крыше иномарки лежал светофорный столб, сбитый секундами ранее.

- «Ниссан» летел по тротуару, забрав с собой столб светофора, разбрасывая самокаты и теряя бампер, - пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

В конце своего «полета» иномарка остановилась, врезавшись в припаркованные вдоль улицы машины, но со стороны тротуара. Столб со светофором так и остался лежать на крыше «Ниссана».

По предварительным данным пострадавших нет, на месте работают сотрудники ГИБДД. Они же установят причины аварии.

А в МЧС тем временем еще раз напоминают петербургским водителям о гололеде, который есть на дорогах сегодня, а также сохранится и завтра.