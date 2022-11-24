Московская компания построит в Петербурге радиологический центр за 4 млрд рублей

В медучреждении будут диагностировать и лечить онкологические заболевания Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге будет построен Медицинский радиологический центр. 24 ноября в Северной столице подвели итоги тендера. Информация об этом появилась на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

- Подрядчиком выступит Общество с ограниченной ответственностью «ГРМ». Изначальная цена была – 4 миллиарда 10 миллионов рублей. В итоге контракт будет заключен на сумму 3 миллиарда 889 миллионов 950 тысяч рублей, - сообщает официальный ресурс.

Напомним, заказчиком строительства выступил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Срок исполнения контракта будет завершен 1 июня 2026 года.

Медицинский радиологический центр появится на Заповедной улице в Петербурге. Там будут диагностировать заболевания и лечить пациентов, которые болеют онкологическими и эндокринологическими заболеваниями.