До 2 тысяч туристов в неделю из Ирана ожидается в Петербурге весной

Ожидаемый поток туристов из Ирана в Петербург составит 2 тыс. человек в неделю с весны Фото: Артем КИЛЬКИН

В весны в Санкт-Петербурге может значительно увеличиться поток туристов из Ирана. Ожидается, что каждую неделю в Северную столицу будут прилетать до 2 тысяч человек. Об этом 24 ноября 2022 года рассказал директор Санкт-Петербургского городского туристско-информационного бюро Юрий Богданов.

- Ведем переговоры с авиакомпаниями, которые хотят поставить прямые перелеты между иранскими городами и Санкт-Петербургом. Надеемся, что будет шесть частот в неделю при среднем количестве кресел на борту около 300, - сообщил Богданов.

Он напомнил, что количество рейсов до пандемии было больше. Каждую неделю в Петербург прилетали около 6 тысяч туристов из Ирана.

Помимо этого Петербург готов адаптироваться под важные особенности менталитета и жизни туристов из стран большого ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.