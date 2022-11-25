Протяженность веломаршрутов в Петербурге вырастет до 300 километров

Протяженность велодорожек в Петербурге вырастет до 300 километров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Через семь лет в Петербурге будет 300 километров велодорожек. Об этом рассказали в Смольном. Планы по развитию маршрутов для двухколесного безмоторного транспорта рассчитан до 2030 года.

- До 2030 года планируется увеличить протяженность веломаршрутов до 300 километров. На 2023 по 2024 годы запланировано создание более 17 километров велодорожек, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В ближайшие пару лет пути для велосипедов появятся в Московском, Фрунзенском, Красносельском, Кировском, Приморском, Калининском и Невском районах. Кроме того, в 2023 году у станции метро «Старая деревня» оборудуют парковку для «двухколесных коней». Эти работы пройдут в рамках проекта «Твой бюджет», через который реализуются инициативы самих петербуржцев.