Полиция разыскивает вандалов, оторвавших голову у скульптуры орла на историческом доме в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция начала проверку по факту повреждения скульптуры доходного дома Буксгевдена на улице Куйбышева. 24 ноября 2022 года стало известно, что у одной из скульптур орла дома 36 была оторвана голова. Информация об этом появилась в Сети.

- Была выявлена информация о повреждении скульптурной группы, установленной на доме 36 по улице Куйбышева – у одной из двух фигур орлов отсутствует голова, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что дом, на который покусились вандалы, является объектом культурного наследия Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры как доходный дом В.А. Буксгевдена.

На данный момент полиция проводит проверку и разыскивает вандалов.