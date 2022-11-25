Пенсионерка и ее сын из Петербурга отдали мошенникам 7,5 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионерка и ее сын стали жертвой мошенников. Буквально за несколько дней они лишились 7,5 миллионов рублей. Семья обратилась в полицию Выборгского района 24 ноября 2022 года и рассказала, что с конца октября им звонили незнакомцы, которые представлялись работниками банка. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 24 ноября в 12 часов 25 минут в полицию Выборгского района обратилась 87-летняя пенсионерка, проживающая на проспекте Тореза, с заявлением о том, что передала свои банковские счета по доверенности своему сыну, - сообщили в полиции.

В свою очередь сын пенсионерки попался на "удочку" мошенников. С 21 октября по 5 ноября мужчине много раз звонили неизвестные, которые представлялись работниками банка и убедили мужчину, что с его счетами проводятся мошеннические действия. Для того, чтобы сохранить деньги, надо перевести их на "безопасные" счета. Так сын пенсионерки перевел мошенникам более 7,5 миллиона рублей.

По факту возбуждено уголовное дело. Преступников разыскивают.