«Киа» легла на крышу на Английской набережной в Петербурге

"Киа" легла на крышу при повороте с Английской набережной. Фото: vk.com/spb_today

Мирно лежащий на крыше белый седан «Киа» мешал проезду на углу Английской набережной и набережной Ново-Английского канала утром 25 ноября. Авария произошла на резком левом повороте при отсутствии поблизости других машин.

- Английская набережная закончилась для «Киа К5» переворотом на крышу, - иронизируют очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи соцсетей удивляются, как водителИ раз за разом умудряются переворачиваться на крышу на ровной и пустой дороге.

- Как они это делают изо дня в день? А может, это один и тот же человек? Видимо, навигатор сказал: «Перевернитесь на крышу через 50 метров», - пишут петербуржцы.

А другие уверены, что причиной всему превышение скорости и гололед, предупреждение о котором некоторые водители упорно игнорируют. Результатом прихода зимы уже стал резкий рост количества ДТП в городе и области.