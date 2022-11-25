Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 ноября 2022 10:01

Петербуржцам пообещали полтора года без подорожания услуг ЖКХ

Смольный: до 1 июля 2024 года тарифы на ЖКХ пересматриваться не будут
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Сейчас заплатим больше, зато потом полтора года без повышения цен.

Сейчас заплатим больше, зато потом полтора года без повышения цен.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга пообещали, что после грядущего с 1 декабря подорожания услуг ЖКХ, следующего повышения тарифов не будет полтора года. Нынешнее изменение цен стало внеочередным, но потом можно будет передохнуть.

- С 1 декабря 2022 года средний суммарный размер платежа увеличится не более, чем на 8,5%. При этом более полутора лет – до 1 июля 2024 года – тарифы пересматриваться не будут, - сообщают в Комитете по тарифам.

Напомним, что нынешнее изменение цен стало внеочередным. Традиционно тарифы меняют с 1 июля. В 2022 году ставки уже поднимали. Однако было решено повысить их еще раз, причем досрочно – с 1 декабря. Постановление выпустило правительство РФ.

Те петербуржцы, которые тратят на оплату коммунальных услуг и квартплаты более 14% своего дохода, могут оформить компенсацию. Это делают в Городском центре субсидий или любом МФЦ.