Петербуржцам пообещали полтора года без подорожания услуг ЖКХ

Сейчас заплатим больше, зато потом полтора года без повышения цен. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга пообещали, что после грядущего с 1 декабря подорожания услуг ЖКХ, следующего повышения тарифов не будет полтора года. Нынешнее изменение цен стало внеочередным, но потом можно будет передохнуть.

- С 1 декабря 2022 года средний суммарный размер платежа увеличится не более, чем на 8,5%. При этом более полутора лет – до 1 июля 2024 года – тарифы пересматриваться не будут, - сообщают в Комитете по тарифам.

Напомним, что нынешнее изменение цен стало внеочередным. Традиционно тарифы меняют с 1 июля. В 2022 году ставки уже поднимали. Однако было решено повысить их еще раз, причем досрочно – с 1 декабря. Постановление выпустило правительство РФ.

Те петербуржцы, которые тратят на оплату коммунальных услуг и квартплаты более 14% своего дохода, могут оформить компенсацию. Это делают в Городском центре субсидий или любом МФЦ.