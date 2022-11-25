Новая велодорожка появилась в Пушкине под Петербургом

В Пушкине построена новая велопешеходная дорожка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Пушкин Санкт-Петербурга появилась новая велосипедная дорожка. Дорожка протянулась почти на 1 километр по Школьной улице и была обустроена по инициативе местных жителей. Об этом 25 ноября 2022 года рассказали в комитете по транспорту Северной столицы.

- Участок дополнит уже существующий веломаршрут «Петербургское шоссе – бульвар Алексея Толстого» протяженностью 2,5 километра. Таким образом, общая протяженность объединенного маршрута составит почти 3,5 километра, - сообщили в комитете.

Для безопасности пешеходов и велосипедистов дорожка разграничена бордюрным камнем. В некоторых местах дороги тротуар был расширен до 4-4,5 метров.

Напомним, что в этом году в Петербурге было обустроено более 9 километров велосипедных дорожек в трех районах города. Всего сейчас в городе 40 дорожек общей протяженностью боле 140 километров.