Останки 85 красноармейцев обнаружили в Петербурге в 2022 году

В 2022 году поисковики Петербурга обнаружили останки 85 красноармейцев и провели пять церемоний захоронения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге завершился сезон по розыску воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. За 2022 года на территории Северной столицы были обнаружены останки 85 бойцов и командиров Красной Армии. Работы проводились в Красносельском, Курортном, Колпинском, Московском и Пушкинском районах. Об этом 25 ноября 2022 года сообщили в Смольном.

- Поисковые отряды нашего города уже более 30 лет ведут непростую, но очень важную работу по увековечению памяти павших защитников Отечества, по сохранению нашего исторического наследия. Благодаря им удалось узнать, где покоится их предок, отдавший жизнь за Родину. Ребята помогают сберечь память о героических страницах истории – это огромный и благородный труд, важный для патриотического воспитания подрастающего поколения, - отметил губернатор Александр Беглов.

Из 85 бойцов также удалось установить личность шести из них, а троих воинов специалисты наши родственников. Проведено пять торжественно-траурных церемоний захоронений погибших защитников Отечества.