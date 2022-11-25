Биржевой мост откроют для движения 30 ноября

Движение по мосту откроют 30 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Биржевой мост откроется для движения транспорта уже меньше, чем через неделю. 30 ноября подрядчики завершат основной этап реконструкции, которая шла с начала октября 2021 года. Больше 12 месяцев на мост не заезжали колеса случайных машин. Но теперь мучения водителей, проклинавших пробки в центре города, почти позади.

- Сейчас подрядчик проверяет на прочность пролетные строения. 30 ноября откроется автомобильное и пешеходное движение, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Мостотреста».

Для проверки готовности переправы на мост загнали 12 груженых самосвалов, весом по 25 тонн каждый. Мост испытание выдержал.

Но и после 30 числа работы не закончатся. Только вестись они будут не снаружи, а внутри. Специалистам предстоит подготовить разводной механизм к сезону навигации. Окончание ремонта намечено на начало мая 2023 года.