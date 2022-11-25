Пробки в 8 баллов сковали Петербург в пятницу вечером

Восьмибалльные пробки образовались в Петербурге 25 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пробки в восемь баллов образовались в Петербурге вечером в пятницу, 25 ноября. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки». После последнего в неделе рабочего дня петербуржцам пришлось по несколько часов проводить в машине, чтобы, наконец, добраться домой.

- Серьезные заторы зафиксированы в Центральном районе города, в том числе на Невском проспекте в обоих направлениях. Также, пробки на Лиговском проспекте, на улице Восстания, на 2-ой Советской улице, на Дворцовой набережной в сторону набережной Кутузова, - сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Кроме этого, вечером в пятницу стоит одна сторона КАД по направлению в сторону Большого Обуховского моста и Октябрьская набережная в двух направлениях.

Пробка также на Каменноостровском проспекте в сторону Ушаковской набережной и на Песочной улице в сторону Каменноостровского проспекта.