Дорогу в обход Пикалево отремонтировали на год раньше срока

Обход Пикалево отремонтировали досрочно. Фото: Яндекс.Карты.

Дорожники сделали подарок автомобилистам ленинградской области и закончили ремонт транспортного обхода города Пикалево на год раньше срока. С весны 2021-го тут шли работы по реконструкции дорожного полотна и обочин.

- Было выполнено фрезерование изношенного покрытия на общей площади около 95 тысяч квадратных метров, проведена замена основания дороги, заменено 14 водопропускных труб, еще шесть отремонтировано, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Также рабочие смонтировали 10 километров барьеров, поставили 160 дородных знаков и 460 пластиковых столбиков. В списке сделанного числятся восемь светофоров на Г-образных опорах, шесть павильонов на автобусных остановках, оборудованные площадки для стоянки машин, новое освещение и разметка.

Движение по 13-километровому участку дорог уже открыто.