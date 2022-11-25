Четыре сына жительницы Петербурга отправятся в зону проведения спецоперации

Один из сыновей женщины уже проходит подготовку перед СВО
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Жительница Петербурга на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала, что ее четверо сыновей собираются отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Всего у Любови Рубаник семь детей: шесть сыновей и одна приемная дочь.
- На подготовке к спецоперации сейчас находится мой сын Пантелей. Он сам обратился в военкомат и в октябре подписал договор. В декабре к нему отправится второй сын – Владислав, - рассказывает женщина в эфире телеканала «Россия 24».
Еще два ее сына, Дмитрий и Даниил, недавно отслужили в армии и тоже планируют отправиться в зону проведения СВО. А еще два сына еще маленькие: им 11 и 12 лет. Сама Любовь возглавляет благотворительный фонд, в рамках которого поддерживает семьи, родственники в которых участвуют в боевых действиях на Украине.
На встрече с Путиным петербурженка попросила разработать меры, которые будут направлены на посттравматическую поддержку военнослужащих, которые возвращаются с военной операции. Психологическую помощь, по ее словам, нужно организовать и для семей военнослужащих.