Жительница Петербурга, встретившаяся с Путиным, отправляет на спецоперацию второго сына

Один из сыновей женщины уже проходит подготовку перед отправкой в зону СВО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй сын жительницы Петербурга отправится в зону проведения специальной военной операции. О своих детях Любовь Рубаник рассказала на встрече с Владимиром Путиным. У женщины семь детей: шесть сыновей и одна приемная дочь.

- На подготовке к спецоперации сейчас находится мой сын Пантелей. Он сам обратился в военкомат и в октябре подписал договор. В декабре к нему отправится второй сын – Владислав, - рассказывает женщина в эфире телеканала «Россия 24»

Дмитрий и Даниил, еще двое сыновей Любови Рубаник, тоже недавно отслужили в армии. И уже начали планировать свою отправку в зону СВО. Женщина при этом в рамках благотворительного фонда, который она возглавляет, помогает семьям, родственники которых – участники боевых действий на Украине.

Любовь Рубаник на встрече с президентом России высказала идею о разработке мер поддержки военнослужащих, которые возвращаются с зоны специальной военной операции. Кроме этого, она высказалась о необходимости психологической поддержки семей военнослужащих.