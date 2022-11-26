Тюрьма «Кресты» на набережной Невы в Петербурге будет выставлена на продажу

Тюремный комплекс уже давно не используется как следственный изолятор Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тюремный комплекс «Кресты», который находится на набережной Невы, передадут госкомпании «Дом. РФ» для продажи. В разное время в этих тюремных камерах сидели Иосиф Бродский, Лев Гумилев, Лев Троицкий.

- Тюрьма расположена на земельном участке, площадь которого составляет 4,2 гектара. Основную часть этой площади занимают два здания следственного изолятора, которые имеют форму крестов. Участок будет передан «Дом.РФ» не весь, а только 3,9 гектаров, - пишет «РБК».

На остальной площади, которую передавать пока не собираются, находятся несколько зданий общежитий для надзирателей. Фасады этих домов выходят на набережную в западной части земельного участка.

Раньше тюрьма находилась в ведении ФСИН. Планировалось, что бывший следственный изолятор станет арт-кластером с отелями и ресторанами.