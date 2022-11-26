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НовостиОбщество26 ноября 2022 7:56

Тюрьма «Кресты» на набережной Невы в Петербурге будет выставлена на продажу

Тюремный комплекс уже давно не используется как следственный изолятор
Анастасия НУРАДИЛОВА
Тюремный комплекс уже давно не используется как следственный изолятор

Тюремный комплекс уже давно не используется как следственный изолятор

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тюремный комплекс «Кресты», который находится на набережной Невы, передадут госкомпании «Дом. РФ» для продажи. В разное время в этих тюремных камерах сидели Иосиф Бродский, Лев Гумилев, Лев Троицкий.

- Тюрьма расположена на земельном участке, площадь которого составляет 4,2 гектара. Основную часть этой площади занимают два здания следственного изолятора, которые имеют форму крестов. Участок будет передан «Дом.РФ» не весь, а только 3,9 гектаров, - пишет «РБК».

На остальной площади, которую передавать пока не собираются, находятся несколько зданий общежитий для надзирателей. Фасады этих домов выходят на набережную в западной части земельного участка.

Раньше тюрьма находилась в ведении ФСИН. Планировалось, что бывший следственный изолятор станет арт-кластером с отелями и ресторанами.