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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 15:38

В Петербурге ищут мигранта-строителя, который мог убить хозяйку квартиры, где делал ремонт

Женщина пропала сразу после того, как поехала на объект проверять работы
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Возбуждено уголовное дело по статье убийство.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга разыскивает гражданина страны ближнего зарубежья, которого подозревают в убийстве. Мужчина делал ремонт в одной из квартир Северной столицы, хозяйка которой бесследно пропала.

Как рассказали в МВД, об исчезновении женщины сообщил ее знакомый 24 ноября. Сообщалась, что 27-летяя петербурженка поехала смотреть ход ремонта в своей квартире на улице Студенческой, 14. На следующий день полиция обнаружила труп пропавшей в той же квартире. Он был спрятан между мешками строительного мусора, завернутый в полиэтилен.

- По подозрению в совершении данного преступления разыскивается 41-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проводивший ремонтные работы по указанному адресу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство.

Мужчина делал ремонт в квартире убитой. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчина делал ремонт в квартире убитой. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Приметы разыскиваемого: 41 год, худощавое телосложение, азиатский тип лица, волосы короткие, лобные залысины. Был одет в синюю куртку, тёмные штаны, темно-синюю вязаную шапку.

Сообщать информацию нужно по номеру 8 (812) 573-59-02 или в дежурную часть 35 отдела полиции 8 (812) 573-59-72.