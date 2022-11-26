В Петербурге ищут мигранта-строителя, который мог убить хозяйку квартиры, где делал ремонт

Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга разыскивает гражданина страны ближнего зарубежья, которого подозревают в убийстве. Мужчина делал ремонт в одной из квартир Северной столицы, хозяйка которой бесследно пропала.

Как рассказали в МВД, об исчезновении женщины сообщил ее знакомый 24 ноября. Сообщалась, что 27-летяя петербурженка поехала смотреть ход ремонта в своей квартире на улице Студенческой, 14. На следующий день полиция обнаружила труп пропавшей в той же квартире. Он был спрятан между мешками строительного мусора, завернутый в полиэтилен.

- По подозрению в совершении данного преступления разыскивается 41-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проводивший ремонтные работы по указанному адресу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство.

Мужчина делал ремонт в квартире убитой. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Приметы разыскиваемого: 41 год, худощавое телосложение, азиатский тип лица, волосы короткие, лобные залысины. Был одет в синюю куртку, тёмные штаны, темно-синюю вязаную шапку.

Сообщать информацию нужно по номеру 8 (812) 573-59-02 или в дежурную часть 35 отдела полиции 8 (812) 573-59-72.