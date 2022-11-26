Исправительный центр для заключенных на базе РЖД откроют в Петербурге

В Петербрге и Ленобласти уже открыты три таких центра. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге к 2023 году появится исправительный центр для заключенных на базе РЖД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игоря Потапенко. По его словам, в городе уже работает три подобных центра. Один из них есть в Колпино, там трудятся 120 человек, хоть он и рассчитан на 835 человек.

- В первом квартале следующего года на базе РЖД будет открыт центр на 60 человек, но в будущем они планируют несколько таких площадок на территории города и области, - сказал Потапенко.

В таком центре будут работать жители Петербурга или Ленобласти, которые совершили преступление небольшой и средней тяжести и были осуждены на принудительные работы. Они также должны быть официально зарегистрированы в Петербурге или Ленобласти.

Также устроиться в РЖД смогут люди, которые уже какое-то время провели в местах лишения свободы, но встали на путь исправления и близки к условно-досрочному освобождению.