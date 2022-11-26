Обновленная интерактивная карта катков появится в Петербурге

Несколько катков уже работают в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге заработает интерактивная карта городских катков. Проект запустили еще в прошлом году, и он пользовался популярностью у местных жителей. На карте были показаны 188 объектов, самым большим катком была площадка на Елагином острове, площадь которого 4 тысячи квадратных метров. В этом сезоне карту хотят обновить и улучшить, сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на председателя комитета по культуре Федор Болтин.

- В этом году все будет еще лучше подготовлено, будет красиво, ярко. Запланировано большое количество мероприятий на территории ЦПКиО с возможностью покататься. Есть бесплатные часы для катаний, каждый день катки работают. Детский ледовый театр второй год подряд готовит программу для катка на Конюшенной площади, который откроется в середине декабря, - сказал чиновник.

Катки будут работать на новогодних каникулах. Некоторые площадки открыты уже сейчас. Так, например, покататься можно в Новой Голландии, в пространстве Севкабель порт, у Газпром Арены.