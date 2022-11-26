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НовостиОбщество26 ноября 2022 17:35

Обновленная интерактивная карта катков появится в Петербурге

Она будет включать в себя 188 городских площадок
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Несколько катков уже работают в Петербурге.

Несколько катков уже работают в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге заработает интерактивная карта городских катков. Проект запустили еще в прошлом году, и он пользовался популярностью у местных жителей. На карте были показаны 188 объектов, самым большим катком была площадка на Елагином острове, площадь которого 4 тысячи квадратных метров. В этом сезоне карту хотят обновить и улучшить, сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на председателя комитета по культуре Федор Болтин.

- В этом году все будет еще лучше подготовлено, будет красиво, ярко. Запланировано большое количество мероприятий на территории ЦПКиО с возможностью покататься. Есть бесплатные часы для катаний, каждый день катки работают. Детский ледовый театр второй год подряд готовит программу для катка на Конюшенной площади, который откроется в середине декабря, - сказал чиновник.

Катки будут работать на новогодних каникулах. Некоторые площадки открыты уже сейчас. Так, например, покататься можно в Новой Голландии, в пространстве Севкабель порт, у Газпром Арены.