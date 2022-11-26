На «Новой Голландии» в Петербурге открылся большой каток

Каток площадью 2 тысячи квадратных метров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще один большой городской каток открылся в Петербурге. На этот раз в общественном пространстве «Новая Голландия». Об этом заявили на официальной странице в соцсети «Вконтакте».

- Каток открыт! Ждём вас ежедневно с 10:00 до 22:00. Пожалуйста, планируйте свой визит и приобретайте билеты заранее онлаи н, - просят там.

Площадь катка на «Новой Голландии» около двух тысяч квадратных метров. Стоимость часового сеанса от 300 до 500 рублей. Есть прокат. Ранее в Петербурге заработала площадка на Севкабеле. Следом в городе будет доступен каток на Елагин острове, Манежной площади, в Гостином дворе.