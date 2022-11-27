Сбежавшая от хозяина пума держит в страхе поселок в Ленобласти

Животное держал один из жителей поселка (фото носит иллюстративный характер) Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей коттеджного поселка Прилесный во Всеволожском районе Ленобласти напугала новость о бегающей по окрестностям пуме. Дикое животное сбежало из частного дома, где его держали хозяева. Эту информацию "КП-Петербург" подтвердили в управляющей компании.

- Да, животное действительно сбежало. Его держал кто-то из соседей. Никакую информацию о пострадавших пока дать не можем, - сообщили в компании.

По предварительным данным, пострадавшие все же есть. Судя по видео, распространяемых в социальных сетях, животное спокойно бегает между домов по выпавшему недавно снегу.