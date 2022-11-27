Врача арестовали за избиение петербургского бизнесмена на борту самолета

Врача УЗИ из Ленобласти арестовали за драку на борту самолета. Потерпевшим стал 72-летний бизнесмен из Петербурга. Мужчины сидели на соседних креслах по пути из Москвы в Северную столицу и повздорили. От оскорблений врач быстро перешел к нападению.

- Мужчина нанес не менее 5 ударов по голове, лицу и руке потерпевшему, сломав палец и причинив вред здоровью средней тяжести. Как стало известно в ходе процесса, участники мешали друг другу сидеть в экономическом классе (в бизнесе мест просто не было), толкались локтями, а потом случился конфликт, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Арест мотивировался тем, что подозреваемый хочет улететь в Турцию и имеет двойное гражданство в Туркменистане, а также обладает навыками рукопашного боя. Сам же мужчина заявил, что уже принес извинения потерпевшему. Суд согласился с дознанием и отправил врача под арест до 24 декабря 2022 года.