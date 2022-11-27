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НовостиПроисшествия27 ноября 2022 12:44

Врача арестовали за избиение петербургского бизнесмена на борту самолета

Мужчина нанес потерпевшему не менее пяти ударов
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА

Врача УЗИ из Ленобласти арестовали за драку на борту самолета. Потерпевшим стал 72-летний бизнесмен из Петербурга. Мужчины сидели на соседних креслах по пути из Москвы в Северную столицу и повздорили. От оскорблений врач быстро перешел к нападению.

- Мужчина нанес не менее 5 ударов по голове, лицу и руке потерпевшему, сломав палец и причинив вред здоровью средней тяжести. Как стало известно в ходе процесса, участники мешали друг другу сидеть в экономическом классе (в бизнесе мест просто не было), толкались локтями, а потом случился конфликт, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Арест мотивировался тем, что подозреваемый хочет улететь в Турцию и имеет двойное гражданство в Туркменистане, а также обладает навыками рукопашного боя. Сам же мужчина заявил, что уже принес извинения потерпевшему. Суд согласился с дознанием и отправил врача под арест до 24 декабря 2022 года.